Vodafone после сбоя восстановил нормальную работу голосовой связи

Сегодня около 11 часов оператор сообщил о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, восстановила нормальную работу голосовой связи по всей стране.

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Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в соцсети Facebook.

«Голосовая связь полностью восстановлена. Сеть работает в штатном режиме - все клиенты компании могут совершать звонки», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11 часов «Vodafone Украина» сообщила о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины.

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