Сбой в сети Vodafone: частично не работает голосовая связь, люди жалуются на проблемы с интернетом

В компании официально подтвердили проблемы со связью на своей странице в Facebook, но пока не называют сроков, когда устранят технические проблемы.

Голосовая связь одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи компании «Vodafone Украина» частично не работает в ряде городов.

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В компании официально подтвердили проблемы со связью на своей странице в Facebook, но пока не называют сроков, когда устранят технические проблемы.

«На протяжении последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредвиденные технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть работает в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи», - сообщили в компании.

В то же время, пользователи также сообщают о перебоях с мобильным интернетом.

В комментариях к записи пользователи отмечают, что есть проблемы со связью в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах.

Напомним, ранее компания «Укртелеком» предупредила о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

Как сообщал УНИАН, компания «ВФ Украина» в первом квартале 2020 года увеличила общий доход по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 28% - до 4,39 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает около 20 млн абонентов.

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