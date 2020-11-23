Топовая модель следующей флагманской линейки — Galaxy S21 Ultra — получит поддержку электронного пера S Pen.

Samsung планирует серьезно изменить стратегию по выпуску флагманских смартфонов — объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, отказавшись от последней в пользу складных моделей Galaxy Z.

Об этом сообщает Ajunews.com.

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Как пишет издание, топовая модель следующей флагманской линейки — Galaxy S21 Ultra — получит поддержку электронного пера S Pen, которая, по сути, сейчас остается единственной особенностью линейки Galaxy Note.

Ожидается, что Samsung нарушит привычный график обновления основной флагманской серии Galaxy S и выпустит модели Galaxy S21 с двухмесячным опережением цикла в январе 2021 года.

Серия Galaxy Note официально уйдет на покой с выходом следующей складной модели Galaxy Z Fold 3, чей выход ожидается летом 2021 года (предположительно, в июле). Помимо S Pen следующему поколению смартфона-планшета Galaxy Z приписывают еще и незаметную камеру под дисплеем.

Мировой рынок смартфонов

По состоянию на 10 ноября 2020 года мировой рынок смартфонов возглавляла компания Samsung, доли первой пятерки производителей распределились следующий образом:

Samsung — 22,7% (+0,9%)

Huawei — 14,7% (-3,9%)

Xiaomi — 13,1% (+4%)

Apple — 11,8% (-1,2%)

Vivo — 8,9% (+0,5%)

Украинский рынок смартфонов

Согласно ноябрьскому отчету Canalys, лидером украинского рынка смартфонов является Xiaomi с долей 40%, которая за год нарастила поставки на 82%, а Samsung занимает второе место с долей 25%.

Предыдущие рейтинги

В феврале 2019 года были названы смартфоны с самым высоким и самым низким излучением.

В сентябре 2019 года был опубликован топ-5 самых популярных брендов смартфонов.

В начале 2020 года был обнародован топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019.

В августе 2020 года специалисты Expert Imaging and Sound Association (EISA) составили рейтинг лучших смартфонов года.

30 октября 2020 года аналитики IDC назвали лидеров на рынке смартфонов.

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Автор: УНИАН