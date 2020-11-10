Преуспеть Samsung помогли модели среднего класса, а также модели премиум-класса, включая серию Galaxy Note20 и складной Galaxy Z Fold2.

В третьем квартале 2020 года корпорация Samsung не только вернула себе звание лидера мирового рынка смартфонов, но и возглавила рынок смартфонов США, сместив Apple на второе место.

Это следует из данных аналитической компании Strategy Analytics.

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Впервые с 2017 года Samsung обыграла Apple на родном поле,

Стать лидером рынка смартфонов США по итогам третьего квартала 2020 года Samsung помогли не только хорошие продажи собственных моделей. Еще одним фактором, сыгравшим на руку южнокорейскому гиганту, является более поздний старт продаж линейки iPhone 12.

Как пишет издание, за трехмесячный период с июля по сентябрь доля компании Samsung на рынке смартфонов США выросла на 6,7%, до 33,7%, что и обеспечило ей первое место. Доля Apple, опустившейся на второе место, составила 30,2%. Третье место в США заняла еще одна южнокорейская компания — LG, которой принадлежит 14,7% рынка.

Мировой рынок смартфонов

На мировом рынке, который тоже возглавляет Samsung, доли первой пятерки производителей в прошлом квартале распределились следующий образом:

Samsung — 22,7% (+0,9%)

Huawei — 14,7% (-3,9%)

Xiaomi — 13,1% (+4%)

Apple — 11,8% (-1,2%)

Vivo — 8,9% (+0,5%)

Украинский рынок смартфонов

Согласно последнему отчету Canalys, лидером украинского рынка смартфонов является Xiaomi с долей 40%, которая за год нарастила поставки на 82%, а Samsung занимает второе место с долей 25%.

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Автор: УНИАН