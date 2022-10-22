Больше всего перебоев зафиксировали в Хмельницкой и Николаевской областях.

После сегодняшних ракетных ударов России по критической инфраструктуре Украины в ряде областей случились сбои в работе интернет-связи.

Об этом свидетельствуют данные NetBlocks.

Резкое падение интернет-трафика наблюдается в Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской, Волынской областях, а также в Ривне, Житомире и Одессе.

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Больше всего перебоев зафиксировали в Хмельницкой и Николаевской областях. Там интернет-соединение осталось только у 27-28% населения.

Массированная атака России 22 октября

Утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Электрики возьмутся за восстановление, как только спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий.

Из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

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