После сегодняшних ракетных ударов России по критической инфраструктуре Украины в ряде областей случились сбои в работе интернет-связи.
Об этом свидетельствуют данные NetBlocks.
Резкое падение интернет-трафика наблюдается в Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской, Волынской областях, а также в Ривне, Житомире и Одессе.
Больше всего перебоев зафиксировали в Хмельницкой и Николаевской областях. Там интернет-соединение осталось только у 27-28% населения.
Массированная атака России 22 октября
Утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.
В "Укрэнерго" заявили, что россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Электрики возьмутся за восстановление, как только спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий.
Из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в семи областях.