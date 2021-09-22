На данный момент Еврокомиссия разрабатывает необходимый законопроект.

Еврокомиссия заявила о том, что обяжет всех производителей смартфонов использовать единый стандарт зарядного устройства.

Об этом сообщает Reuters.

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На данный момент Еврокомиссия разрабатывает необходимый законопроект.

Планируется, что 23 сентября Европейская комиссия представит законодательное предложение для общего зарядного устройства для мобильных телефонов, планшетов и наушников.

Единая зарядка: что необходимо знать

Уже более десяти лет европейские законодатели настаивают на использовании единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.

Apple, смартфоны которой заряжаются от кабеля Lightning, заявила, что категорически против использования единой зарядки. Также компания считает, что принуждение производителей к единому стандарту зарядки может сдерживать инновации, создавать массу электронных отходов и раздражать потребителей.

Автор: Елена Коваленко