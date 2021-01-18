Последний смартфон от Apple, имеющий в наименовании постфикс S, был анонсирован в сентябре 2018 года.

В 2021-м Apple выпустит смартфоны серии iPhone 12s. Компания перенесет выпуск iPhone 13 на 2022 год.

Об этом сообщает издание Gizchina.

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Как пишет издание, запланированные на вторую половину года смартфоны будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения.

По словам инсайдеров издания, в связи с этим Apple приняла решение отказаться от названия iPhone 13, представив в 2021 году серию устройств под названием iPhone 12s.

Ожидается, что девайсы следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки получат камеру с лидаром. Гаджеты выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic.

При этом компания сохранит то же количество устройств, что и в 2020 году. Вероятно, Apple может выпустить iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что новая линейка смартфонов Apple выйдет на рынок без задержек. Компания учла связанные с релизом серии iPhone 12 проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и намерена представить новое поколение точно в срок.

iPhone Xs

Последний смартфон от Apple, имеющий в наименовании постфикс S, был анонсирован в сентябре 2018 года. Компания выпустила iPhone Xs, который, в свою очередь, оказался улучшенной версией представленного в 2017 году iPhone X.

Новинки Apple

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.

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Автор: УНИАН