Новинка получит привычный по Galaxy S21 дизайн.

Премьера флагманских смартфонов Galaxy S22 должна состояться в феврале 2022 года. Сегодня в интернете опубликовали фотографию стандартной модели из линейки – она может разочаровать.

Дизайн смартфона во всём похож на Galaxy S21, разве что корпус теперь не матовый, а глянцевый. Появившаяся в китайской соцсети Weibo фотография новинки подтверждает это.

Читайте такжеSamsung запустила в Украине официальный интернет-магазинОжидается, что смартфон получит 6-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью от 4000 до 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и тройную камеру на 50+12+12 Мп с широким углом и телевиком. Более продвинутый Galaxy S22+ будет выглядеть аналогично.

А вот старший S22 Ultra интереснее. У него угловатый дизайн в стиле Note-серии и отсек под стилус в корпусе.

По слухам, Galaxy S22 Ultra будет оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями, аккумулятором емкостью 5000 мАч и следующим набором камер:

108 Мп основная

12 Мп сверхширокоугольная

10 Мп телеобъектив с 3-кратным увеличением

10 Мп телеобъектив с 10-кратным увеличением

В Украине все три смартфона будут работать на еще неанонсированном процессоре Exynos 2200 с графикой от AMD, но в некоторых странах в продажу поступят версии на Snapdragon 8 Gen 1.

Ранее УНИАН писал, что Samsung представила один из самых дешёвых 5G-смартфонов на рынке. Новинка может похвастаться хорошим экраном с повышенной частотой обновления до 90 Гц вместо привычных 60, боковым сканером пальца и тройной основной камерой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко