В США продажи смартфона стартуют уже завтра за 250 долларов (около 6799 грн по курсу). Адаптера питания в комплекте нет.

Корпорация Samsung официально представила Galaxy A13 5G – самый доступный флагман бренда с поддержкой быстро развивающихся сетей пятого поколения. Новая модель с 5G и Android 11 заменит доступную в продаже модель Galaxy A12.

Об этом передаёт ресурс Gizmochina.

Новинка может похвастаться хорошим экраном с повышенной частотой обновления до 90 Гц вместо привычных 60, боковым сканером пальца и тройной основной камерой. Что интересно, основные камеры не имеют выступа, как на других моделях Samsung. Спереди стоит LCD-матрица диагональю 6.5 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей.

"Сердце" аппарата — чип MediaTek Dimensity 700 с 4ГБ оперативки и 64 гигабайтами флеш-памяти. Предусмотрена поддержка карт памяти MicroSD объемом до 1 ТБ. Аккумулятор – 5000 мАч (заряжается от блока мощностью 15 Вт).

В составе основной камеры три сенсора с главным на 50 Мп и парой датчиков по 2 Мп для макро и боке. В оснащение также вошли разъем USB-C, 3.5-мм аудиоразъем для подключения наушников, 2-х диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и модуль NFC для совершения бесконтактных платежей. Габариты составляют 164,5 × 76,5 × 8,8 мм.

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В США смартфон появится на прилавках магазинов уже завтра, 3 декабря и будет стоить 250 долларов (около 6799 грн по курсу). О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

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Автор: Денис Пономаренко