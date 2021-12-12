Последний страдает из-за изогнутого стекла.

Ведущие популярного YouTube-канала сравнили новенький смартфон Apple с флагманом Google Pixel 6 Pro. Они пытались выяснить, какой гаджет лучше выдерживает падения.

Падение с высоты в 1 метр на заднюю панель далось обоим смартфонам примерно на одном уровне: небольшой урон был нанесён только из-за выступающих модулей камер, при этом на Pixel 6 Pro испорченный сегмент оказался больше, чем у iPhone 13 Pro Max.

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Второй тест – падение с той же высоты, но уже на угол корпуса. Как и до этого, отделались "лёгким испугом" – на местах ударов остались едва заметные потёртости. А вот уже падение экраном вниз заставило защитные стёкла обоих подопытных треснуть.

Справедливости ради, сами дисплеи не пострадали, да и в целом смартфоны не утратили своих первоначальных качеств и вполне пригоны к эксплуатации, но всё же у Pixel 6 Pro достаточно сильно пострадал один из углов. Причина тому, наверняка, – скруглённости стекла. Но и у iPhone было не всё гладко – трещин хватало.

Ну и напоследок стал "полёт" с высоты человеческого роста. После десятка таких падений у смартфона Google всё стало совсем плохо, тогда как флагман Apple выдержал испытание намного лучше.

Полное видео эксперимента можно посмотреть ниже:

Ранее УНИАН уже писал, что к Новому году украинцев может ждать дефицит iPhone. Несмотря на все свое влияние, даже такого гиганта не обошла нехватка комплектующих.

Важно также отметить, что у Apple привилегированное положение по сравнению с другими заказчиками, поэтому дефицит затронет другие компании еще сильнее. Так, глава Razer предупредил о неминуемом росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

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Автор: Денис Пономаренко