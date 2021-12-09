Смартфон поступит в продажу уже на следующей неделе по относительно доступной цене.

Как и было обещано, компания Motorola 9 декабря представила флагманский Moto Edge X30 – это первый смартфон на новейшем топовом чипе Snapdragon Gen 1, который изготавливается по 4-нм техпроцессу.

Фото и характеристики опубликовал ресурс GSMArena.

Новинка может похвастаться экраном с частотой 144 Гц и фронтальной камерой с рекордным разрешением 60 Мп. В спецверсии Under-Screen Camera она скрыта под дисплеем, а в обычной врезана по центру.

OLED-матрица диагональю 6.7 дюйма охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, поддерживает стандарт HDR10+ и может отображать 1 млрд. цветовых оттенков. Сканер пальца размещен в нижней области экрана.

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Вместе с Snapdragon Gen 1 внутри смартфона будут стоять до 16 Гб ОЗУ (LPDDR5) и до 512 ГБ накопителя (UFS 3.1). Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. В режиме воспроизведения видео обещают до 20.3 часа работы, а на восполнение запаса энергии с 0 до 50% уйдет 13 минут.

В составе основной камеры три сенсора – основная и сверхширокая с разрешением 50 Мп, а также датчик для боке на 2 Мп. Есть поддержка 8K-съемки и записи замедленного видео в 960 fps.

Продажи в Китае стартуют 15 декабря. Цены такие:

8+128 ГБ – 3199 юаней (13 599 грн)

8+256 ГБ – 3399 юаней (14 499 грн)

12+256 ГБ – 3599 юаней (15 299 грн)

12+256 ГБ (фронталка под экраном) – 3999 юаней (16 999 грн)

Как ранее сообщал УНИАН, во время проведения конференции Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор – Snapdragon Gen 1 и описала его новые возможности для камер. Они встревожили некоторых журналистов.

Речь идёт о функции always-on. Она позволяет фронтальной камере всегда находиться в "боевой готовности". Например, телефон сам разблокируется, когда увидит лицо пользователя, или же, наоборот – девайс автоматически заблокируется, если кто-то будет подсматривать за смартфоном пользователя.

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Автор: Денис Пономаренко