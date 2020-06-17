В 2025 году почти половину мобильного интернета составит 5G-связь - прогноз
Использование мобильного интернета в мире в первом квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом 2019 года, увеличилось на 14% в связи с ростом спроса на интернет в условиях пандемии коронавируса.
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Об этом сказано в исследовании рынка мобильной связи "Ericsson Mobility Report" от шведской телекоммуникационной компании Ericsson.
По результатам исследования, в связи с переходом на дистанционный режим работы и закрытием многих офисов в центрах крупных городов, трафик сместился с центра таких городов в периферийные районы.
В Ericsson спрогнозировали, что к 2025 году 45% глобального рынка мобильного интернета будет приходиться на 5G-связь.
В компании выделили регион Центральной и Восточной Европы как наиболее динамично развивающий технологии 5G.
Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международной аналитической компании Kantar, глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта и до конца марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом.
Справка УНИАН. Ericsson – шведская телекоммуникационная и информационная компания. Согласно данным за 2018 год, компания контролировала около 30% глобального рынка мобильного интернета. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме.
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