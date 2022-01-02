Если же в указанный срок абоненты не подписали договор и не привязали паспорт к карте, услуги им предоставляться не будут.

В Украине восстановить потерянную SIM-карту можно будет только при наличии паспорта.

Это следует из вступившего в силу Закона Украины "Об электронных коммуникациях".

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Согласно документу, украинцы должны регистрировать SIM-карту телефона по паспорту. Потерянную SIM-карту, е-SIM, настройки интернет-роутера и т.д. можно будет восстановить при условии идентификации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных.

Переходный период, согласно закону, продлится до 1 января 2025 года. В течение этого периода абоненты могут идентифицировать себя.

Если же в указанный срок абоненты не подписали договор и не привязали паспорт к карте, услуги им предоставляться не будут.

Смена оператора без смены номера:

С 1 мая 2019 года в Украине заработала услуга MNP (Mobile Number Portability). Это возможность перейти от одного к другому оператору, не теряя свой номер.