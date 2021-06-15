Абонентам, получившим SMS ошибочно, будет начислен бонус.

В одном из крупнейших мобильных операторов Украины компании «Киевстар» прокомментировали ситуацию с техническим сбоем при SMS-рассылке уведомлений абонентам, уже подключенным к 4G-связи, о необходимости замены SIM-карты на ту, которая поддерживает 4G-связь.

Как сообщила пресс-служба оператора корреспонденту УНИАН, данные сообщения были разосланы по ошибке.

«Киевстар» время от времени напоминает абонентам, пользующимся старыми SIM-картами, что они могут бесплатно заменить их на новые, с доступом к услугам 4G. К сожалению, на этот раз при информировании произошел технический сбой и некоторые абоненты получили сообщение по ошибке. Компания приносит свои извинения за неудобства», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что абонентам, получившим SMS ошибочно, будет начислен бонус.

Читайте такжеКиевстар улучшает качество 4G внутри помещенийКак сообщалось, некоторые абоненты «Киевстара» сегодня получили SMS со следующим текстом: «Вітаємо! Ми помітили, що ваша SIM-карта не підтримує 4G. Пропонуємо почати користуватися усіма перевагами швидкісного зв’язку – замініть SIM-карту в найближчому магазині Київстар та отримайте 50 бонусів…».

Мобильная сеть «Киевстар» охватывает все подконтрольные правительству города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.

«Киевстар» является одним из крупнейших операторов мобильной связи, а также одним из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа в Украине, обслуживая более 25, 8 миллиона клиентов мобильной связи и 1,1 миллиона клиентов широкополосного фиксированного широкополосного интернета в Украине.

Компанию основано и зарегистрировано в Украине в 1994 году, услуги мобильной связи предоставляет с 1997 года. Главный офис оператора расположен в Киеве. Киевстар входит в состав международной телеком-группы VEON (Нидерланды).

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Автор: Павел Степанец