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Смена оператора без смены номера: как это будет работать в Украине (видео)

14:36, 02 мая 2019
Общество
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Тем, кто захочет сменить оператора без потери номера, следует сначала зарегистрироваться. Услуга переноса мобильного номера и новая SIM-карта – бесплатные.

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После смены оператора вы сможете пользоваться всеми сервисами, как и до переноса. В частности номер можно будет использовать для авторизации на различных сайтах и соцсетях.

Услуга MNP должна стимулировать компании повышать конкуренцию за счет качества услуг и цен. За рубежом такая услуга уже доступна с начала 2000-х годов.

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Теги: #мобильная связь#Киевстар#мобильные операторы#оператор lifecell