Смена оператора без смены номера: как это будет работать в Украине (видео)

С 1 мая в Украине заработала услуга MNP (Mobile Number Portability). Это возможность перейти от одного к другому оператору, не теряя свой номер.

Эту услугу предоставляют крупнейшие провайдеры – Lifecell, Киевстар, Vodafone, Intertelecom.

Тем, кто захочет сменить оператора без потери номера, следует сначала зарегистрироваться. Услуга переноса мобильного номера и новая SIM-карта – бесплатные.

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После смены оператора вы сможете пользоваться всеми сервисами, как и до переноса. В частности номер можно будет использовать для авторизации на различных сайтах и соцсетях.

Услуга MNP должна стимулировать компании повышать конкуренцию за счет качества услуг и цен. За рубежом такая услуга уже доступна с начала 2000-х годов.