LG представила новый флагманский смартфон V60 ThinQ 5G с дополнительным съемным экраном (фото, видео)

Отличительной особенностью новинки станет обновленный аксессуар Dual Screen – чехол с отдельным дополнительным экраном.

Компания LG раскрыла официальную информацию своём новом флагманском смартфоне LG V60 ThinQ 5G.

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Как сообщает GSMarena, новинка будет построена на флагманском чипсете Snapdragon 865 и снабжена модемом X55 от Qualcomm, который поддерживает 5G. Телефон будет оснащен двойной камерой с основным 64-мегапиксельным сенсором, селфи-камерой на 10 Мп и батареей на 5000 мАч.

Устройство получит OLED-экран на 6,8 дюймов с соотношением сторон 20.5:9. Отличительной особенностью новинки станет обновленный аксессуар Dual Screen – чехол с отдельным дополнительным экраном и двухдюймовой панелью уведомлений. Чехол подключается к смартфону через разъем USB-C.

Новинка будет поставляться с 8 гигабайтами оперативной и 128 гб флеш-памяти. При этом, у телефона будет слот под карту памяти microSD. Работать телефон будет под управлением Android 10 с оболочной LG UX 9.0.

V60 будет поставляться в синей и белой цветовой схемах, он должен появиться в продаже уже этой весной. Цены на новое устройство пока не называются.