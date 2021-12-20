К сожалению, погода не всегда (и не всех) балует снежком в новогодний период. В таком случае мы всячески пытаемся частично компенсировать эти вещи самостоятельно, создавая новогоднее настроение подручными средствами.
Как создать новогоднее настроение прямо в окне вашего браузера вы узнаете из этой небольшой заметки.
Christmas Puppies & Kittens Wallpapers NewTab
Беспроигрышный источник "ми-ми-ми" в виде обольстительных котят и щенков в тематических декорациях и костюмах, которые отвлекут от рабочих будней и создадут праздничную атмосферу.
Кроме того, на экране браузера высвечиваются часы, строка поиска, ярлыки популярных интернет-ресурсов, а также приложения, быстрые заметки и список дел.
White Christmas Countdown HD Wallpapers Theme
После установки данного плагина новые странички браузера оживят сияющие новогодние фоны с шелковистым и пушистым снегом. Можно залипнуть на час-другой, но есть и полезные функции: метеопрогноз, часы и рейтинг наиболее посещаемых страниц.
ANIMATED Christmas Countdown Wallpaper Theme
Читайте такжеПочему Wi-Fi в новогодние праздники работает хуже и что с этим делатьВ отличие от предыдущих это расширение добавляет в новые вкладки полностью анимированные фрагмены с плавно падающим, как в реальности, густым снегом. Впридачу сверкающие гирлянды и качающиеся ягодами рябины не дадут вам заскучать при серфинге в Интернете.
New Year Countdown 2021 Celebration
Ещё один счётчик дней с разнообразными тематическими фонами. Картины разукрашенных городов, искр бенгальских огней и шампанского будут радовать глаз и поднимать настроение при открытии новых страниц.
А этот плагин создан специально для тех, кого зима в новогоднюю ночь не побаловала снегом. На все открытые страницы расширение прибавляет сваливающиеся хлопья, которые будут собираться в небольшой сугробик внизу экрана. Снегопад включается и выключается по клику на значок в панели инструментов.
С этим расширением при открытии каждого новой вкладки вас будет встречать симпатичное торжественное фото с тематической цитатой или напутствием – открыткой, если хотите. Также на страничке есть необходимый минимум: строка поиска, часы и список популярнейших сайтов.
До этого УНИАН рассказывал о сервисе, который при помощи нейросети создает забавные открытки к Новому году. Вместе с надписью нейронная сеть рисует зимнюю открытку, добавляя в неё анимацию снежинок