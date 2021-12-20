У природы нет плохой погоды, но очень обидно, когда в новогоднюю ночь за окном слякоть или идет дождь.

К сожалению, погода не всегда (и не всех) балует снежком в новогодний период. В таком случае мы всячески пытаемся частично компенсировать эти вещи самостоятельно, создавая новогоднее настроение подручными средствами.

Как создать новогоднее настроение прямо в окне вашего браузера вы узнаете из этой небольшой заметки.

Christmas Puppies & Kittens Wallpapers NewTab

Беспроигрышный источник "ми-ми-ми" в виде обольстительных котят и щенков в тематических декорациях и костюмах, которые отвлекут от рабочих будней и создадут праздничную атмосферу.

Кроме того, на экране браузера высвечиваются часы, строка поиска, ярлыки популярных интернет-ресурсов, а также приложения, быстрые заметки и список дел.

White Christmas Countdown HD Wallpapers Theme

После установки данного плагина новые странички браузера оживят сияющие новогодние фоны с шелковистым и пушистым снегом. Можно залипнуть на час-другой, но есть и полезные функции: метеопрогноз, часы и рейтинг наиболее посещаемых страниц.

ANIMATED Christmas Countdown Wallpaper Theme

Читайте такжеПочему Wi-Fi в новогодние праздники работает хуже и что с этим делатьВ отличие от предыдущих это расширение добавляет в новые вкладки полностью анимированные фрагмены с плавно падающим, как в реальности, густым снегом. Впридачу сверкающие гирлянды и качающиеся ягодами рябины не дадут вам заскучать при серфинге в Интернете.

New Year Countdown 2021 Celebration

Ещё один счётчик дней с разнообразными тематическими фонами. Картины разукрашенных городов, искр бенгальских огней и шампанского будут радовать глаз и поднимать настроение при открытии новых страниц.

Let it snow!

А этот плагин создан специально для тех, кого зима в новогоднюю ночь не побаловала снегом. На все открытые страницы расширение прибавляет сваливающиеся хлопья, которые будут собираться в небольшой сугробик внизу экрана. Снегопад включается и выключается по клику на значок в панели инструментов.

Christmas Quotes

С этим расширением при открытии каждого новой вкладки вас будет встречать симпатичное торжественное фото с тематической цитатой или напутствием – открыткой, если хотите. Также на страничке есть необходимый минимум: строка поиска, часы и список популярнейших сайтов.

До этого УНИАН рассказывал о сервисе, который при помощи нейросети создает забавные открытки к Новому году. Вместе с надписью нейронная сеть рисует зимнюю открытку, добавляя в неё анимацию снежинок

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Автор: Денис Пономаренко