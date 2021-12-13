Новогодняя суета - это приятное и трепетное время, когда украинцы выбирают подарки, узнают, какой сделать маникюр на Новый год, и гуглят, чем украсить елку. УНИАН подскажет, какие выбрать поздравления с наступающим Новым годом, чтобы порадовать своих родных.
Ранее мы предлагали шуточные поздравления с Новым годом.
С наступающим Новым годом - открытки, стихи и пожелания
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые переходят в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
***
Пусть в Новый год случится чудо
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, - начнется, а что хотели закончить - закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!
***
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
С Новым годом! Желаю в новом году чтобы сбылось все то, что Вы пожелали. Все цели были достигнуты, а планы перевыполнены. Всё плохое и неприятное осталось в уходящем году. Желаю в новом году ощутить новые эмоции, узнать и увидеть много нового, встретить новых людей, чтобы Новый год принёс в каждый дом много улыбок, много смеха, исполнения всех желаний, материального достатка и стабильности везде и во всём!
***
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!
***
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.
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