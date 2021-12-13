Какие поздравления с Новым годом в прозе и стихах точно понравятся вашим знакомым - узнайте на УНИАН.

Новогодняя суета - это приятное и трепетное время, когда украинцы выбирают подарки, узнают, какой сделать маникюр на Новый год, и гуглят, чем украсить елку. УНИАН подскажет, какие выбрать поздравления с наступающим Новым годом, чтобы порадовать своих родных.

Ранее мы предлагали шуточные поздравления с Новым годом.

С наступающим Новым годом - открытки, стихи и пожелания

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые переходят в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

***

Пусть в Новый год случится чудо

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, - начнется, а что хотели закончить - закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

***

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

С Новым годом! Желаю в новом году чтобы сбылось все то, что Вы пожелали. Все цели были достигнуты, а планы перевыполнены. Всё плохое и неприятное осталось в уходящем году. Желаю в новом году ощутить новые эмоции, узнать и увидеть много нового, встретить новых людей, чтобы Новый год принёс в каждый дом много улыбок, много смеха, исполнения всех желаний, материального достатка и стабильности везде и во всём!

***

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.

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Автор: Кристина Кащавцева