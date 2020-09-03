Согласно указу, Кабмин должен разработать законодательство по определению временных особенностей налогообложения зарплат IТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IТ-индустрии в Украине".

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Текст указа № 371/2020 от 3 сентября размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат IТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных IТ-компаний на внешнем рынке.

Также президент настаивает на усовершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе расследований уголовных производств, чтобы исключить необоснованные вмешательства в деятельность IТ-компаний.

Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить усовершенствование процедур получения IТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получения работодателем (IТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Кабинет министров также должен способствовать развитию образования в сфере информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки IТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Согласно документу, в Украине должно быть обеспечено усовершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в IТ-сфере.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Автор: Лариса Бекета