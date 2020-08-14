Десятки украинских ІT-компаний откликнулись на инициативу по релокейту для коллег из Беларуси
Многим компаниям из Беларуси приходится тормозить деятельность из-за сильных перебоев с работой интернета и других сервисов, особенно это критично для бизнеса с физической инфраструктурой или повышенными требованиями к безопасности.
25 украинских IT-компаний при поддержке EASE всего за сутки собрали более 500 рабочих мест для коллег из Беларуси, а на данный момент уже 700 рабочих мест и 35 компаний присоединились, список все время дополняется.
"5 лет назад Украина тоже нуждалась в поддержке, и мы знаем, как важно сохранить IT бизнес в условиях сложной политической ситуации.
"Мы хотим напомнить, что в IT нет границ. Все мы айтишники люди мира и имеем право отстаивать свои взгляды. Мы хотим поддержать коллег из Беларуси, чтобы они могли поддержать тех, кто остался", - Елена Израйлевич (S-PRO).
Заполните форму здесь - , если вам нужна поддержка с рабочими местами, местом жительства или другими вопросами переезда.
Украинские IT компании готовы не только предоставить свои офисы для команд из Беларуси, но и обеспечить поддержку во всех бытовых вопросах и показать украинское гостеприимство!
На текущий момент в инициативе участвуют такие компании (список постоянно дополняется) :
S-PRO
Powercode
Powercode Academy
Unicsoft
TheAppSolutions
Growth Factory
magecloud
InternetDevels
Unicreo
Sigma Software
Facility
Happy Monday
Jellyfish.tech
KeepSolid Ukraine
Hexide Digital
ekreativ
Regus/Spaces
SOFTHOUSE SOLUTIONS
ООО Телесенс ИТ
DevPace
SAINTIS
Netpeak Group
Binaryx
SpdLoad
GBKSOFT
Гостиница Губерния
Хостел Ride
Хостел Sputnik
Betacompany s.p.zoo
Danavero
YUQIO
ИТ-компания "Штурман"
Incode Group
iConsult Agency
Европейская ассоциация программной инженерии призывает украинский IT сектор быть ответственными и не безразличными к своим коллегам из Беларуси.
Для оперативной коммуникации пишите координаторам инициативы в Telegram:
- Клепач Анатолий, Вице-Президент Ассоциации EASE, +380983268015;
- Елена Израйлевич, CFO и Сооснователь S-PRO, +380684220982.
EASE приглашает украинский ИТ- сектор присоединяться к этой инициативе и заполнить форму здесь.
"Наша цель построить эко-систему для развития IТ-бизнеса в Украине, и выстроить двусторонний диалог с властью, лоббируя интересы IТ-сектора на государственном уровне, а также привлечь инвесторов к компаниям-членам Ассоциации, обеспечивая им юридическую защиту и поддержку. Главная цель Европейской ассоциации программной инженерии - создание сплоченного ИТ-сектора Украины и развитие мощного ИТ-бренда Украины в мире", - Владислав Савченко (EASE, Powercode)
Для того, чтобы стать членом ассоциации переходите по ссылке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram