Десятки украинских ІT-компаний откликнулись на инициативу по релокейту для коллег из Беларуси

За сутки 25 украинских ІT-компаний откликнулись на инициативу S-PRO и Европейской ассоциации программной инженерии EASE и подготовили больше 500 готовых рабочих мест в своих офисах для команд из Беларуси.

Многим компаниям из Беларуси приходится тормозить деятельность из-за сильных перебоев с работой интернета и других сервисов, особенно это критично для бизнеса с физической инфраструктурой или повышенными требованиями к безопасности.

25 украинских IT-компаний при поддержке EASE всего за сутки собрали более 500 рабочих мест для коллег из Беларуси, а на данный момент уже 700 рабочих мест и 35 компаний присоединились, список все время дополняется.

"5 лет назад Украина тоже нуждалась в поддержке, и мы знаем, как важно сохранить IT бизнес в условиях сложной политической ситуации.

"Мы хотим напомнить, что в IT нет границ. Все мы айтишники люди мира и имеем право отстаивать свои взгляды. Мы хотим поддержать коллег из Беларуси, чтобы они могли поддержать тех, кто остался", - Елена Израйлевич (S-PRO).

Заполните форму здесь - , если вам нужна поддержка с рабочими местами, местом жительства или другими вопросами переезда.

Украинские IT компании готовы не только предоставить свои офисы для команд из Беларуси, но и обеспечить поддержку во всех бытовых вопросах и показать украинское гостеприимство!

На текущий момент в инициативе участвуют такие компании (список постоянно дополняется) :

S-PRO

Powercode

Powercode Academy

Unicsoft

TheAppSolutions

Growth Factory

magecloud

InternetDevels

Unicreo

Sigma Software

Facility

Happy Monday

Jellyfish.tech

KeepSolid Ukraine

Hexide Digital

ucavtoshkola.com.ua

ekreativ

Regus/Spaces

SOFTHOUSE SOLUTIONS

ООО Телесенс ИТ

DevPace

SAINTIS

Netpeak Group

Binaryx

SpdLoad

GBKSOFT

Гостиница Губерния

Хостел Ride

Хостел Sputnik

Betacompany s.p.zoo

Danavero

YUQIO

ИТ-компания "Штурман"

Incode Group

iConsult Agency

Европейская ассоциация программной инженерии призывает украинский IT сектор быть ответственными и не безразличными к своим коллегам из Беларуси.

Для оперативной коммуникации пишите координаторам инициативы в Telegram:

Клепач Анатолий, Вице-Президент Ассоциации EASE, +380983268015;

Елена Израйлевич, CFO и Сооснователь S-PRO, +380684220982.

EASE приглашает украинский ИТ- сектор присоединяться к этой инициативе и заполнить форму здесь.

"Наша цель построить эко-систему для развития IТ-бизнеса в Украине, и выстроить двусторонний диалог с властью, лоббируя интересы IТ-сектора на государственном уровне, а также привлечь инвесторов к компаниям-членам Ассоциации, обеспечивая им юридическую защиту и поддержку. Главная цель Европейской ассоциации программной инженерии - создание сплоченного ИТ-сектора Украины и развитие мощного ИТ-бренда Украины в мире", - Владислав Савченко (EASE, Powercode)

Для того, чтобы стать членом ассоциации переходите по ссылке.

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