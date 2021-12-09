Пользователям будет предоставлено право отказаться от формирования ленты алгоритмами.

Instagram предложит пользователям опцию формирования ленты по хронологии уже в начале следующего года.

Об этом проинформировал руководитель соцсети Адам Моссери, сообщает издание TechCrunch.

В среду, 8 декабря, Моссери давал показания перед сенатской группой о возможном ущербе, который Instagram наносит молодым пользователям.

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Сенаторы, в частности, спросили, не считает ли он, что потребители должны иметь возможность использовать приложение Instagram без "манипуляции алгоритмами".

Тогда Моссери анонсировал, что компания скоро предоставит такую ​​возможность.

Ранее пользователям разрешили выбирать группу людей, публикации которых они хотят видеть в первую очередь через опцию "Избранное". А уже скоро вернут возможность смотреть ленту в хронологическом порядке.

"Мы работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году", – сказал Моссери.

Говоря о том, когда именно соответствующее изменение будет введено, Моссери отметил:

"Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы назвать его прямо сейчас, но сейчас мы ориентируемся на первый квартал следующего года".

Как Instagram работает сейчас?

Ранее открывая Instagram пользователи видели последние публикации тех, на кого подписаны.

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Решение ввести алгоритмический принцип формирования ленты в Instagram было принято в 2016 году.

Впоследствии платформа согласилась добавить к сформированной алгоритмами ленте самые новые посты — из-за негативной реакции пользователей.

Сегодня в ленте кроме отдельных постов тех, за кем следят, пользователи видят рекламные посты, а также персонализированные рекомендации. Рекомендуемый контент соцсеть выбирает, основываясь на анализе лайков, сохраненных постов пользователей и т.д.

В 2020 году компания работала над созданием прототипа функции "Последние сообщения". Это должен был быть отдельный раздел в приложении, через который пользователи могли бы видеть последние обновления. Функция так и не была предложена для пользователей.

Сейчас платформа не предлагает никаких возможностей смотреть ленту в обратно-хронологическом порядке.

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Автор: Анастасия Печенюк