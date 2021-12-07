Адам Моссери отметил, что возможно появится еще одна функция.

Администрация социальной сети намерена изменить внутреннюю политику. Изменения коснуться контента, который рекомендуют подросткам.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери в своем блоге.

По его словам, пользователи соцсети не смогут отмечать или упоминать несовершеннолетних, которые на них не подписаны. При этом в качестве эксперимента разрешат удалять фото, лайки и комментарии, которые пользователи оставили много лет назад. Теперь это можно будет сделать, не обращаясь к модераторам соцсети или авторам публикаций.

Кроме того, Instagram в марте 2022 года запустит приложение для родителей и опекунов. Оно позволит увидеть, как долго дети сидят в приложении, и устанавливать временные ограничения, будет уведомлять родителей о жалобах на пользователей, рассылающих спам или "странные" сообщения.

Читайте также"Вконтакте" и "Одноклассники" будет контролировать сын заместителя главы КремляМоссери рассказал, что работает над функцией, которая бы позволила ограничить детей от потенциально вредного контента в Instagram. Зачастую такой контент попадается через хэштеги, поиск, ролики во вкладке Reels и рекомендованные аккаунты.

Как ранее сообщал УНИАН, команда мессенджера WhatsApp представила функцию исчезающих сообщений в личных чатах по умолчанию. Если её включить, во всех новых беседах переписка будет автоматически стираться через заданный промежуток времени.

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