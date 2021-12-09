Больше десятка инструментов для повышения продуктивности, обучения и работы с веб-страницами.

Команда разработчиков Google продолжает подводить итоги года и, кроме поисковых результатов, поделилась подборкой лучших плагинов для браузера Chrome, способных сделать работу в интернете ещё проще и удобнее.

Стоит отметить, что не все из них обязательно вышли в 2021 году. Отмечены те варианты, которые в Google посчитали актуальными именно теперь. Все расширения разбиты на категории для удобства.

Общение и сотрудничество

Loom – облегчает съемку видео и обмен им с другими пользователями;

Mote – позволяет быстро оставлять фидбек посредством голосовых сообщений и стенограмм;

WordTune – помогает общаться, перефразируя предложения и улавливая опечатки в электронных письмах и документах;

Производительность

Forest – повышает производительность посредством виртуальной посадки деревьев и вознаграждений. Если в процессе работы пользователь отвлекается на "запрещенные" сайты, дерево умирает;

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Dark Reader – включает тёмный режим на любых сайтах для комфортной работы ночью;

Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок и их дубликатов;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – облегчает быстрое создание снимков экрана и запись содержимого для обмена на разных платформах.

Виртуальное обучение

Kami – создает интерактивное пространство для обучения в Интернете для студентов и преподавателей;

InsertLearning – превращает любой веб-сайт в интерактивный учебник;

Toucan – делает изучение новых языков интересным и увлекательным;

Rememberry – организует словарный запас в колоду карточек для быстрого изучения в течение дня.

Разное

Stylus – помогает создавать и устанавливать свои темы и скины для любимых сайтов;

Rakuten – экономит деньги, автоматически находя купоны и предложения в интернете.

Ранее Google представила рейтинг самых популярных видеоклипов 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

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Автор: Денис Пономаренко