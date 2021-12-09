Команда разработчиков Google продолжает подводить итоги года и, кроме поисковых результатов, поделилась подборкой лучших плагинов для браузера Chrome, способных сделать работу в интернете ещё проще и удобнее.
Стоит отметить, что не все из них обязательно вышли в 2021 году. Отмечены те варианты, которые в Google посчитали актуальными именно теперь. Все расширения разбиты на категории для удобства.
Общение и сотрудничество
Loom – облегчает съемку видео и обмен им с другими пользователями;
Mote – позволяет быстро оставлять фидбек посредством голосовых сообщений и стенограмм;
WordTune – помогает общаться, перефразируя предложения и улавливая опечатки в электронных письмах и документах;
Производительность
Forest – повышает производительность посредством виртуальной посадки деревьев и вознаграждений. Если в процессе работы пользователь отвлекается на "запрещенные" сайты, дерево умирает;
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Dark Reader – включает тёмный режим на любых сайтах для комфортной работы ночью;
Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок и их дубликатов;
Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – облегчает быстрое создание снимков экрана и запись содержимого для обмена на разных платформах.
Виртуальное обучение
Kami – создает интерактивное пространство для обучения в Интернете для студентов и преподавателей;
InsertLearning – превращает любой веб-сайт в интерактивный учебник;
Toucan – делает изучение новых языков интересным и увлекательным;
Rememberry – организует словарный запас в колоду карточек для быстрого изучения в течение дня.
Разное
Stylus – помогает создавать и устанавливать свои темы и скины для любимых сайтов;
Rakuten – экономит деньги, автоматически находя купоны и предложения в интернете.
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