Google бесплатно разместит на устройствах Android в Европе до 12 поисковых систем.

Компания Google позволит конкурентам размещать поисковые системы по умолчанию на устройствах Android в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом Google расширил обещание, данное антимонопольным регулирующим органам ЕС в 2018 году после штрафа в 4,24 млрд евро.

Теперь Google будет бесплатно размещать конкурентов в поле для выбора поисковой системы по умолчанию на Android-устройствах. Пять самых популярных поисковиков (включая сам Google) будут отображаться в верхней части экрана устройства, еще семь — в нижней. Список поисковиков будет отличаться в зависимости от страны. Нововведение вступит в силу с сентября этого года.

Google и конкуренты

Ранее Google позволял отображать на экранах устройств четыре поисковые системы конкурентов и продавал эти места на аукционах.

На процесс аукционов долгое время жаловался конкурирующий поисковик DuckDuckGo. В частности конкуренты Google требовали добавить бесплатное меню выбора поисковой системы во всех странах.

На решение Google также повлияли планы 27 европейских стран рассмотреть правила, которые могут обязать технологические компании Google, Amazon, Apple и Facebook обеспечивать равные условия для конкурентов.

7 июня 2021 года стало известно о том, что Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для стандартизации браузерных расширений.

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Автор: Елена Коваленко