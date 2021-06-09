Компания Google позволит конкурентам размещать поисковые системы по умолчанию на устройствах Android в Европе.
Об этом сообщает Reuters.
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Таким образом Google расширил обещание, данное антимонопольным регулирующим органам ЕС в 2018 году после штрафа в 4,24 млрд евро.
Теперь Google будет бесплатно размещать конкурентов в поле для выбора поисковой системы по умолчанию на Android-устройствах. Пять самых популярных поисковиков (включая сам Google) будут отображаться в верхней части экрана устройства, еще семь — в нижней. Список поисковиков будет отличаться в зависимости от страны. Нововведение вступит в силу с сентября этого года.
Google и конкуренты
- Ранее Google позволял отображать на экранах устройств четыре поисковые системы конкурентов и продавал эти места на аукционах.
- На процесс аукционов долгое время жаловался конкурирующий поисковик DuckDuckGo. В частности конкуренты Google требовали добавить бесплатное меню выбора поисковой системы во всех странах.
- На решение Google также повлияли планы 27 европейских стран рассмотреть правила, которые могут обязать технологические компании Google, Amazon, Apple и Facebook обеспечивать равные условия для конкурентов.
- 7 июня 2021 года стало известно о том, что Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для стандартизации браузерных расширений.
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