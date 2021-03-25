Cоциальная сеть Instagram предлагает людям зарегистрироваться на тестирование сервиса The Re-Entry App, который позволит «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества».

Facebook разрабатывает приложение The Re-Entry App («Приложение для возвращения») для людей, освободившихся из мест лишения свободы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет издание, социальная сеть Instagram предлагает людям зарегистрироваться на тестирование сервиса The Re-Entry App, который позволит «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества».

Facebook и образовательная платформа

24 марта 2021 года стало известно о том, что компания Facebook при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины запускает платформу по цифровому образованию Get Digital для родителей, подростков и работников сферы образования.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Елена Коваленко