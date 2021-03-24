Платформа предназначена для родителей, подростков и работников сферы образования.

Компания Facebook при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины запускает платформу по цифровому образованию Get Digital для родителей, подростков и работников сферы образования.

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Как сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале, платформу презентовали в рамках Европейской недели цифровой грамотности в Украине.

Отмечается, что пользователи смогут найти на платформе Get Digital в Facebook следующие разделы: "Основы цифровой грамотности" (использование базовых навыков для защиты личной информации и данных), "Цифровое благополучие" (пропаганда здоровья, благополучия и устойчивости при использовании технологий), "Общение в интернете" (оценка медиаресурсов и формирование безопасного и инклюзивного сообщества), "Расширение прав и возможностей в цифровой среде" (использование возможностей технологий и соцсетей для создания положительных изменений) и "Цифровые возможности" (развитие цифровых навыков для подготовки к будущей карьере в сфере технологий).

Пресс-служба подчеркнула, что уроки и ресурсы на платформе базируются на материалах, предоставленных Гарвардским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли.

Что этому предшествовало

Ранее в марте Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном портале цифрового образования "Дія.Цифрова освіта", которое регулирует вопросы создания, внедрения и функционирования данной веб-платформы.

В ноябре 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта" национальный онлайн-тест на цифровую грамотность граждан "Цифрограм".

Минцифры планирует до 2023 года обучить 6 миллионов украинцев цифровой грамотности.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Павел Степанец