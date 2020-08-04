Facebook запускает программу поддержки стартапов

Программа не предусматривает финансирования стартапов.

Американская технологическая компания Facebook запустила 12-недельную программу поддержки стартапов в области онлайн-торговли Commerce Accelerator, присоединиться к которой смогут проекты из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

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Отбор участников

В частности, компания отберет 60 проектов-участников, чьи создатели смогут пройти бесплатное обучение с индивидуальным сопровождением ментора от компании, а также получат доступ к продуктам Facebook.

Финансирования не будет

В Facebook подчеркнули, что программа не предусматривает финансирования проектов.

Кроме этого, компания запустила программу Connectivity, присоединиться к которой смогут стартапы из Северной и Южной Америки, и которая будет сосредоточена на поиске решений для улучшения доступности интернета.

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

Хронология событий

В январе 2020 года выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что Facebook, вполне возможно, действует в сговоре с президентом Дональдом Трампом, чтобы обеспечить его переизбрание на новый срок.

14 июля 2020 года Фонд Джорджа Сороса «Open Society Foundation» выделил $220 млн на поддержку правозащитных организаций, отстаивающих права афроамериканцев.

Основная часть суммы - $150 млн – была выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин. Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как «Black Voters Matter» и «Repairs of the Breach».

20 июля компания Walt Disney резко сократила свои расходы на рекламу в соцсети Facebook, в частности перестала рекламировать там свой стриминговый сервис Disney+.

30 июля Конгресс США обвинил технологических гигантов в злоупотреблении властью. Юридический комитет Конгресса США провел слушания, во время которых главы Amazon, Facebook, Apple и Google более пяти часов отвечали на поставленные им вопросы.

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