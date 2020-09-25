По мнению компаний, большинство магазинов приложений берут слишком высокую комиссию с разработчиков за цифровые покупки пользователей, а также сдерживают свободную конкуренцию, предоставляя преимущества собственным продуктам и услугам.

Один из крупнейших игровых разработчиков Epic Games, музыкальный стрим-сервис Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group заключили союз с целью давления на компанию Apple, чтобы снизить комиссии в магазинах приложений.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Компании инициировали создание Коалиции за равноправие приложений и сразу обозначили проблему, над которой она будет работать. По мнению компаний, большинство магазинов приложений берут слишком высокую комиссию с разработчиков за цифровые покупки пользователей, а также сдерживают свободную конкуренцию, предоставляя преимущества собственным продуктам и услугам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик игры Fortnite Компания Epic Games с лета находится в конфликте с Apple и Google из-за несогласия с условиями размещения приложений в App Store и Google Play.

"Представительница коалиции заверила, что она была создана не как ответ на борьбу Epic с IT-гигантами, а как часть глобальной дискуссии разработчиков с магазинами приложений и общего желания перемен", - подчеркивает издание.

Планируется, что коалиция будет продвигать законодательные и регуляторные изменения в области магазинов приложений, лоббируя интересы разработчиков.

Что этому предшествовало

Претензии по поводу магазинов приложений возникли давно - на жесткие условия размещения в AppStore жаловались даже Microsoft и Facebook, а также группа крупнейших издателей (NYT, News Corp, Bloomberg).

Принципы работы Apple уже расследуют антимонопольные власти США.

Позиции Apple ослабли после того, как стало известно о ее сделке с основателем Amazon Джефом Безосом: комиссия 15% для подписчиков Amazon Prime Video с iPhone и нулевая комиссия по распространению по другим каналам.

Стандартные условия - 30% в течение первого года и 15% впоследствии.

Apple заявляет, что App Store работает честно: комиссия магазина приложений отвечает рыночным условиям, к тому же площадка предоставляет услуги по безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

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Автор: УНИАН