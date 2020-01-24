Nokia снизила цены на популярные смартфоны

Базовая версия Nokia 6.2 теперь стоит 175 долларов, что на 49 долларов меньше оригинальный цены, по которой устройство поступило в продажу в октябре 2019 года.

Компания HMD Global официально сообщила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 или Nokia 6.2, которые являются частью программы Android One, то есть работают под управлением чистой операционной системы Android без оболочек.

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Базовая версия Nokia 6.2 теперь стоит 175 долларов, что на 49 долларов меньше оригинальный цены, по которой устройство поступило в продажу в октябре 2019 года. При этом вы получаете смартфон, оснащенный 6,3-дюймовым дисплеем FullHD и SoC Snapdragon 636. Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. В основной камере используются датчики изображения разрешением 16, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера является 8-мегапиксельной. Аккумулятор характеризуется емкостью 3500 мА•ч, пишет ixbt.com.

Более производительный Nokia 7.2 будет продаваться за 217 долларов в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, что на 63 доллара ниже текущей цены. Версия с 6/64 ГБ памяти подешевели с отметки 275 до 240 долларов.

Nokia 7,2 получил 6,3-дюймовый экран FullHD с защитой Gorilla Glass, однокристальную систему Snapdragon 660, а также имеет аккумулятор емкостью 3500 мА•ч. Главный модуль основной камеры имеет разрешение 48 Мп, фронтальная камера у него 20-мегапиксельная.

Оба телефона из коробки работают под управлением Android 9 Pie, в ближайшее время они должны получить Android 10.