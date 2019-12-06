Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)

Смартфон Nokia 2.3 создан в рамках программы Android One.

Компания HMD Global представила на мероприятии в Египте новый смартфон Nokia 2.3. Это наследник крайне доступного смартфона Nokia 2.2, который дебютировал летом.

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Смартфон получил улучшенные характеристики, но начал стоить дороже. Nokia 2.3 разработан в рамках программы Android One. На него установлена чистая версия Android 9 Pie, которая будет получать гарантированные функциональные обновления два года и обновления безопасности три года.

Nokia 2.3 оснащается 6,2-дюймовым экраном с разрешением 720 x 1520 пикселей, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, пишет ixbt.com. Смартфон не обладает сканером отпечатков пальцев, для разблокировки используется распознавание лиц с помощью фронтальной камеры.

В основу легла однокристальная система MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживаются сотовые сети 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио, есть разъём 3,5 мм для наушников и micro USB. Смартфон имеет размеры 157,69 x 75,41 x 8,68 мм и весит 183 грамма.

Nokia 2.3 поступит в продажу в середине декабря в международном масштабе по ориентировочной цене 109 евро.