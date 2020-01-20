«Укрпошта» вышла в прибыль и заработала за год 600 миллионов гривень

Компания увеличила чистый доход на 20,6% по сравнению с 2018 годом - до 8,2 млрд грн.

Публичное акционерное общество «Укрпошта» в 2019 году получило 600 млн грн чистой прибыли против 536 млн грн чистого убытка годом ранее, сообщила пресс-служба «Укрпошты».

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Отмечается, что компания увеличила чистый доход на 20,6% по сравнению с 2018 годом - до 8,2 млрд грн.

Также сообщается, что в 2019 году "Укрпошта" приобрела 547 автомобилей, что больше, чем за последние 10 лет.

В прошлом году компания закупила 8,3 тыс. новых компьютеров и 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году составили 69 млн грн.

По оперативным данным, ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» в 2018 году увеличила чистый убыток в 2,6 раза - до 535,8 млн грн.

«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.