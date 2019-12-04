Правительство повысило тарифы на доставку пенсий через “Укрпошту” - впервые за 15 лет

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, решение правительства открывает возможности для привлечения иностранного капитала, развития инфраструктурной и логистической составляющей компании.

Правительство установило новый тариф "Укрпошты" на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий, что обеспечит их доставку в 2020 году.

Читайте такжеСредняя пенсия в Украине с начала года выросла на 374 гривни

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 4 декабря.

«С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%. Действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и на сегодня не обеспечивают покрытие фактических расходов «Укрпошты» за предоставление услуги, поскольку, начиная с 2017 года, минимальная заработная плата растет в два раза более быстрыми темпами по сравнению с пенсиями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые фиксированные тарифы позволят «Укрпоште» постепенно улучшать финансовое состояние компании и содержать многотысячную сеть отделений, тем самым обеспечивая предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, решение правительства открывает возможности для привлечения иностранного капитала, развития инфраструктурной и логистической составляющей компании "Укрпошта".

«Укрпошта» обеспечит доставку пенсий и субсидий. Трудно не заметить, как меняется "Укрпошта". За это время команде многое удалось: устойчивый рост доходов, компьютеризация отделений, внедрение новых диджитальных решений, существенное улучшение качества предоставляемых услуг и международное признание. И вместе с этим - четкое и ответственное выполнение такой социально важной функции, как доставка пенсий и денежных выплат каждому гражданину в самые отдаленные уголки нашей страны», - цитирует пресс-служба министра.

По словам Криклия, положительные изменения от принятия экономически целесообразного тарифа на доставку пенсий вместе с внедрением передвижных отделений и принятием соответствующего закона для перехода на почтовые счета уже очень скоро почувствуют все украинцы.

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, в свою очередь, отметил, что предыдущее правительство так и не услышало компанию, потеряв много времени для ее развития.

«А нынешний состав Кабмина услышал и сделал. Наконец "Укрпошта" сможет перейти от ежедневного "закрытия бюджетных дыр" к стратегическому развитию на 5-10 лет. А это значит, что сокращения сети не будет, более 15 млн украинцев в сельской местности получат доступ к современным финансовым и почтовым услугам, привлечение иностранных инвестиций станет возможным, а сотрудники будут иметь лучшие условия для работы и полную уверенность в своем «завтра», - цитирует пресс-служба Смелянского.