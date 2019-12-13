Microsoft обновила логотип Windows и более 100 иконок приложений

Это обновление назревало уже давно, и первыми модернизации подверглись значки Office.

Microsoft обновила логотип своей операционной системы Windows и значки для многих приложений из состава ОС.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Это обновление назревало уже давно, и первыми модернизации подверглись значки Office. В настоящее время Microsoft переработала более 100 значков в рамках многих продуктов, добавляя новые цвета, материалы и внешний вид", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это часть более глобальных усилий по модернизации программного обеспечения и сервисов Microsoft в соответствии с набором принципов Fluent Design. И как отмечают в компании, в процессе редизайна иконок "мы столкнулись с двумя серьезными творческими проблемами". Во-первых, нужно было "сигнализировать об инновациях и изменениях", сохраняя при этом знакомый клиентам внешний вид. Во-вторых, нужно было "разработать гибкую и открытую систему проектирования, чтобы охватить целый ряд контекстов, оставаясь при этом верными Microsoft".

Большинство изменений значков не носят капитальный характер, а представляют собой незначительные корректировки, которые делают иконки более последовательными и гармоничными. Похоже, что Microsoft сосредотачивает часть своих усилий по проектированию на устранении проблемы с иконками Windows. Дело в том, что Windows 10 содержит множество плохо сочетающихся значков, проявляющихся в настройках и приложениях. При этом некоторые старые иконки используются уже десятилетиями.

Windows 10X является частью решения этой проблемы. Компания показал слегка изменённый логотип Windows в рамках своего анонса Windows 10X в начале этого года. Версия Windows 10X предназначена для устройств с двумя экранами, и у неё даже есть новое меню "Пуск" и больше нет живых плиток.

Существующий логотип Windows, используемый как в Windows 8, так и в Windows 10, имеет плоский цвет, в то время как новый логотип больше напоминает синий градиент, каждая четверть которого отличается оттенком. Microsoft также корректирует другие области Windows 10X, включая способы быстрого доступа к панелям настроек, центру уведомлений и т.д.

Работа с иконками Microsoft и Fluent Design - это постепенный процесс, который будет продолжаться в течение 2020 года.