Microsoft представила новую Windows 10X для планшетов с двумя экранами: подробности

Windows 10X выделяется новым меню «Пуск» без «живых» плиток и анимированных иконок, которые дебютировали в ОС Windows Phone, после чего перекочевали в Windows 8, а затем — и в Windows 10.

Компания Microsoft представила новую ОС Windows 10X, которая предназначена для нового класса мобильных ПК с двумя экранами, к которому относится эталонный Surface Neo.

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В обозримом будущем складные мобильные ПК с двумя экранами выпустят и другие именитые производители: ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Самое главное в Windows 10X — это, пожалуй, поддержка традиционных настольных приложений Win32, а не только приложений PWA и UWP. Как пишет itc.ua, обеспечить это удалось за счет технологии контейнеризации (виртуализации на уровне ОС).

Windows 10X — это не просто упрощенная версия Windows 10. Она получила ряд отличий и оптимизаций интерфейса для использования преимуществ нового класса двухэкранных и гибридных планшетов-ноутбуков складной конструкции. В частности, Windows 10X выделяется новым меню «Пуск» без «живых» плиток (Live Tiles), анимированных иконок, которые дебютировали в ОС Windows Phone, после чего перекочевали в Windows 8, а затем — и в Windows 10.

Интерфейс Windows 10X ориентирован на сенсорное управление, в обновленном меню есть иконки приложений, выстроенные в несколько рядов (их можно будет закрепить на конкретном месте), и список недавно открытых документов. По сути, упрощенный вид меню «Пуск» из Windows 10X больше похоже на панель задач, чем на «Пуск» из обычной Windows 10.

Пока неясно, планируются ли какие-либо изменения в интерфейсе обычной Windows 10, чтобы привести меню «Пуск» к единому дизайну, но совершенно очевидно, что Microsoft больше не видит смысла в «живых» плитках, так что вскоре этот элемент, к радости многих, уйдет в историю.

Microsoft планирует запуск Windows 10X на праздничный сезон 2020 года. По словам компании, первая волна устройств выйдет осенью следующего года и будет оснащаться процессорами Intel.