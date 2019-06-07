Nokia представила бюджетный смартфон (фото, видео)

Новинка оснащается 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9.

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 2.2 стоимостью $100. Корпус смартфона с габаритами 145,96×70,56×9,3 и весом 153 грамма выполнен из поликарбоната.

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Новинка оснащается 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. Углы матрицы скруглены, а для фронтальной 5 Мп камеры предусмотрен каплеобразный вырез, пишет itc.ua.

На задней панели можно обнаружить только 13 Мп камеру и вспышку, вместо сканера отпечатков используется функция Face Unlock. На левой грани корпуса расположена отдельная клавиша вызова Google Assistant.

В качестве аппаратной платформы используется 12-нанометровый чипсет MediaTek Helio A22 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ или 3 ГБ, хранилища памяти — 16 ГБ или 32 ГБ, вдобавок смартфон поддерживает карты памяти microSD. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, зарядить его можно с помощью порта microUSB и комплектной зарядки на 5 Вт.

Смартфон Nokia 2.2 работает под управлением «чистой» версии Android 9 Pie в рамках программы Android One. При этом представители компании заявили, что модель будет получать обновления как минимум три года, а это значит, что владельцы гарантированно получат поддержку Android 10 Q.

Смартфон Nokia 2.2 поступит в продажу в Индии уже 11 июня в черном и стальном цветовом варианте, при этом модификацию 2/16 ГБ оценили в $100 (INR 6,999), а версию 3/32 ГБ — в $115 (INR 7,999). Глобальная версия будет стоить от €99/$112, будут доступны версии на одну и две SIM (NanoSIM) однако конкретные сроки начала продаж пока не озвучиваются.