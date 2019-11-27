Honor презентовала 5G-смартфоны

Смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro получили поддержку 5G и по 3 камеры с главным 40-мегапиксельным модулем.

В рамках бренда Honor были официально анонсированы новые смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro. Это первые устройства для бренда, которые получили поддержку связи 5G. Как ожидается, на глобальном рынке они будут фигурировать под названиями Vera 30 или View 30.

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Обе новинки оснащены 6,57-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+. Одним из отличий между моделями является используемый чипсет, пишет itc.ua. В случае стандартной модели Honor V30 используется процессор Kirin 990, изготовленный по нормам 7-нм техпроцесса и дополненный модемом Balong 5000. Модель Honor V30 Pro несёт на борту процессор Kirin 990 5G, который, как видно из названия, оснащён собственным встроенным 5G-модемом. Кроме того, этот чипсет изготавливается по нормам улучшенного технологического процесса 7-нм+. В зависимости от версии, устройства могут комплектоваться оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ.

Отличия также обнаружить и в конфигурации основной камеры. В обоих случаях используется тройная камера. Главный модуль в обоих смартфонах основан на 40-мегапиксельном сенсоре Sony IMX600. Здесь применяется система стабилизации изображения Dual OIS и лазерный автофокус. Но в модели Honor V30 доступен объектив с диафрагмой F/1.8, а в случае Honor V30 Pro – F/1.6. Второй модуль камеры идентичен для обеих новинок. Это телефото модуль с 8-мегапиксельным сенсором, 3-кратным оптическим увеличением, оптической системой стабилизации и объективом с диафрагмой F/2.4. Третий модуль – сверхширокоугольный. Для модели Honor V30 производитель выбрал сенсор с разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой F/2.4. Модификация Honor V30 Pro получила 12-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой F/2.2.

Фронтальная камера расположилась в продолговатом сквозном отверстии в дисплее. Здесь доступны два модуля: обычный 32-мегапиксельный с поддержкой режима Super Night Mode и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 105 градусов.

Ещё одним отличием является комплектная батарея. Владельцам Honor V30 доступен аккумулятор ёмкостью 4100 мАч, а в Honor V30 Pro – 4200 мАч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка с передачей 40 Вт энергии. Старшая модель также может похвастаться поддержкой быстрой беспроводной Super Wireless Charge с поддержкой 27 Вт энергии. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Устройства работают под управлением оболочки Magic UI 3.0.1 на базе Android 10. Поддерживаются режимы GPU Turbo и Kirin Gaming+ 2.0 для повышения производительности в играх.

Новые смартфоны станут доступными для предварительного заказа с 5 декабря. Цены установлены на следующих уровнях:

Honor V30 6/128 ГБ – $470;

Honor V30 8/128 ГБ – $525;

Honor V30 Pro 8/128 ГБ – $555;

Honor V30 Pro 8/256 ГБ – $600.