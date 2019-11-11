Honor презентовала новую версию популярного бюджетного смартфона

Цена смартфона осталась неизменной.

В начале сентября был представлен смартфон Honor Play 3, который получил тройную 48-мегапиксельную камеру при цене 140 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

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Honor Play 3 позиционируется как недорогой игровой смартфон, который конкурирует с Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Устройство пользуется большим успехом, поэтому производитель предлагает потенциальным покупателям больше версий.

Вдобавок к цветам Aurora Blue, Magic Night Black и Red Flames, которые были доступны до этого момента, сегодня в день распродажи 11/11 производитель объявил о выходе Honor Play 3 в цвете Icelandic White. Цена смартфона осталась неизменной, пишет ixbt.com.

Honor Play 3 оснащен ЖК-экраном диагональю 6,39 дюйма разрешением HD+ с отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу. В тройной основной камере установлены датчики изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Широкоугольная камера имеет угол обзора 120 °. Фронтальная камера является 8-мегапиксельной.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Kirin 710F, аккумулятор имеет емкость 4000 мА•ч.