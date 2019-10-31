Sony установила антирекорд по продаже смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а этот явно будет еще хуже.

Sony сегодня опубликовала очередной квартальный отчет, похваставшись рекордной операционной прибылью (главным образом благодаря устойчивому спросу на мобильные фотосенсоры) и рекордными продажами PS4 (102,8 миллиона единиц - это второй результат в истории индустрии. Но есть у Sony подразделение, которое стабильно портит отчеты и заставляет японского производителя "краснеть". Конечно же, речь о подразделении Mobile Communications (MC), ответственном за выпуск смартфонов.

Читайте такжеSony представила новый смартфон (фото, видео)

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Общеизвестно, что с продажами смартфонов у Sony все очень плохо, причем уже давно. Но благодаря устойчивому росту развлекательного бизнеса и других направлений Sony без проблем перекрывает убытки и не хочет покидать рынок смартфонов, чтобы не пропустить смену парадигм в отрасли. Впрочем, параллельно Sony продолжает предпринимать разного рода шаги, чтобы сократить негативный эффект деятельности мобильного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшем квартале мобильное подразделение, финансовые результаты которого Sony с недавних пор "прячет", установило очередной антирекорд. За минувший квартал Sony продала… 0,6 миллиона смартфонов. И это самый низкий результат за всю историю. Для сравнения, годом ранее Sony продала 1,6 миллиона смартфонов, а за второй квартал 2019 календарного года - 0,9 миллиона. Вполне вероятно, что продажи продолжать падать, учитывая, что ничего для исправления ситуации Sony не делает и никаких изменений в стратегии производителя пока не видно. Собственно, последнее дополнение к актуальной линейке — Xperia 8 на SoC Snapdragon 630 стоит целых $500, и это отличный пример, почему все плохо.

"Первоначально Sony прогнозировала достойные поставки смартфонов в размере 5 миллионов единиц на 2019 финансовый год (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года), но позже была вынуждена пересмотреть это число до 4 миллионов единиц после особенно ужасного квартала с апреля по июнь. Теперь компания снова изменила свои оценки отгрузки", - подчеркивает издание.

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а этот явно будет еще хуже. Если изначально Sony прогнозировала продать по итогам 2019 финансового года 5 миллионов смартфонов, то после неудачного трехмесячного периода с апреля по июнь она уменьшила прогноз до 4 миллионов, а теперь еще раз скорректировала в сторону снижения. Теперь Sony рассчитывает продать по итогам финансового года (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года) всего 3,5 миллиона смартфонов.

Напоследок - график с динамикой изменения квартальных продаж смартфонов Sony. На диаграмме не отображены результаты двух предыдущих кварталов - 0,9 и 0,6 миллиона смартфонов по итогам второго и третьего кварталов календарного года.