Sony вслед за Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Компания будет выпускать смартфоны теперь только в Таиланде.

Агентство Reuters подтвердило информацию о том, что последний китайский завод Samsung по производству смартфонов, который был запущен в 1992 году, будет закрыт самое ближайшее время.

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Главной причиной ухода Samsung с китайского рынка производителей смартфонов является очень низкая доля, которую занимает южнокорейский производитель. В данный момент у нее менее 1% китайского рынка, тогда как еще в середине 2013 году рыночная доля Samsung составляла 15%.

Одновременно с этим была подтверждена информация о том, что Sony покидает рынок производителей смартфонов Китая следом за Samsung.

Источники, хорошо знакомые с ситуацией, сообщают, что Sony закрывает свой завод в Пекине и будет выпускать смартфоны теперь только в Таиланде.