Путин отказался передать операторам частоты для 5G - оставил военным

Авторы обращения к президенту РФ считают, что одновременное использование этого диапазона для развития 5G и текущего обслуживания ведомств невозможно.

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).

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Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, он наложил на соответствующее письмо Совбеза резолюцию «Согласен».

О письме Совбеза в правительство в начале июня РБК сообщили два федеральных чиновника. В нем было указано, что эти радиочастоты используют правительственные службы, и его передача гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.

Авторы обращения считают, что одновременное использование этого диапазона для развития 5G и текущего обслуживания ведомств невозможно.

Операторы не раз говорили, что частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц нужны им для оптимальной работы сетей 5G. Однако выделение этих частот в конце декабря заблокировала Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), так как этот ресурс используют в том числе Минобороны и Федеральная служба охраны.

Пока для развития 5G в России выделили частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. В июне вице-премьер Максим Акимов говорил, что власти ищут возможность выделить также ресурс 3,4–3,8 ГГц. По его словам, на решение вопроса с частотами есть два года: «Мы его обязательно вместе с нашими коллегами из силового блока найдем».