Аналитики спрогнозировали, когда 5G-смартфоны превзойдут по продажам модели с 4G

Крупнейшим рынком для смартфонов, совместимых с 5G, по данным исследования, станет Китай.

Смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения связи (5G) в 2023 г. будет поставлено на рынок больше, чем смартфонов, работающих на сетях четвертого поколения (4G), прогнозирует аналитическая компания Canalys.

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По ее предположению, в 2023 г. производители смартфонов отгрузят на рынок почти 800 млн 5G-смартфонов, или 51,4% всех поставок смартфонов. В общей сложности за пять лет (с 2019 г.) на рынок поступит 1,9 млрд 5G-смартфонов, прогнозирует компания, пишут “Ведомости”.

Крупнейшим рынком для смартфонов, совместимых с 5G, по данным исследования, станет Китай. В 2023 г. на него придется 34% глобальных поставок 5G-смартфонов. А доля поддерживающих 5G смартфонов на китайском рынке вырастет с 17,5% в 2020 г. до 62,7% в 2023 г. Развитию технологии способствует господдержка (китайские власти в начале июня выделили операторам первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G) и инвестиции сотовых операторов, считают аналитики Canalys. Кроме того, основные производители оборудования для 5G и смартфонов – китайские компании.

На рынок США в 2023 г. придется 18,8% общемировых поставок 5G смартфонов.

Коммерческую эксплуатацию одной из первых 5G-сетей в мире в апреле 2019 г. начала в Южной Корее телекоммуникационная компания KT Corporation. Сети 5G постепенно появляются и в Европе: операторы уже запустили их в Сан-Марино, Монако и Швейцарии, а также в Великобритании, писала FT. В США первые 5G-сети в Чикаго и Миннеаполисе в апреле запустил оператор Verizon.

В апреле Samsung одним из первых представил смартфон Galaxy S10, совместимый с 5G. Смартфоны с поддержкой сетей 5G есть также у LG, Huawei, OnePlus, Oppo и других производителей, перечисляло издание Cnet.