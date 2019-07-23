Huawei тайно помогала создавать 3G в Северной Корее - Washington Post

В китайской компании заявили, что соблюдают все международные законы и договоренности.

Китайская компания Huawei могла тайно помочь построить беспроводную 3G-сеть Koryolink для Северной Кореи.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на The Washington Post.

"Газета ссылается на документы, которые передал бывший сотрудник Huawei. В них есть рабочие заказы, контракты и электронные таблицы, согласно которым, компания восемь лет работала с другой китайской компанией, Panda International Information Technology, над рядом проектов в КНДР", - говорится в сообщении.

В самой компании Huawei заявили, что не будут проверять подлинность документов или опровергать их.

"Huawei соблюдает все применимые законы в тех странах и регионах, где работает, включая все нормативные акты по экспортному контролю, а также санкции ООН, США и Евросоюза", - заявил представитель Huawei.

При этом газета отмечает, что китайская компания могла таким образом нарушить санкции США, поскольку в технике Huawei есть американские компоненты.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям использовать телеком-оборудование, угрожающее безопасности страны.

Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список Министерства торговли США - так называемый Entity List.

Ранее Дональда Трампа попросили отложить запрет на продукцию Huawei.