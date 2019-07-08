Apple тестирует биометрическую авторизацию для сервиса iCloud

Новая функция появится в релизных версиях прошивок, выход которых намечен на осень 2019 года.

В бета-версиях операционных систем iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina появилась возможность авторизации в облачном хранилище iCloud с помощью Face ID и Touch ID.

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Об этом сообщает RNS.

"Для бета-тестеров iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina Apple тестирует новый процесс входа в iCloud в браузере. Когда вы заходите на beta.icloud.com на устройстве, на котором запущены бета-версии, теперь вы можете войти в учетную запись, используя Face ID или Touch ID", - отмечает портал.

При попытке входа в iCloud на устройствах с установленными бета-версиями прошивок появляется новое всплывающее окно с вопросом о входе в систему с возможностью использования биометрических данных.

Новая функция должна появиться в релизных версиях прошивок, выход которых намечен на осень 2019 года. Как сообщала Apple в ходе конференции WWDC 2019, iOS 13 также получит тёмный режим. Датчик распознавания лица Face ID в новой прошивке станет работать на 30 процентов быстрее. При этом размер обновлений приложений на новой прошивке сократится на 60%, а скорость запуска приложений увеличится вдвое.