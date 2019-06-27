Oppo показала первый в мире смартфон со скрытой камерой-невидимкой (фото, видео)

Чтобы сделать реальностью подобную технологию, потребовалось разработать не только специальный модуль камеры, но и экран.

Компания Oppo на выставке MWC Shanghai 2019 показала прототип смартфона с фронтальной камерой, размещенной под поверхностью экрана таким образом, чтобы оставаться совершенно незаметной в выключенном состоянии.

Напомним, впервые Oppo продемонстрировала технологию незаметного размещения камеры под поверхностью экрана в начале месяца, пишет itc.ua.

Как видно, демонстрируемый смартфон заключен в защитный каркас, который, скорее всего, предназначен лишь для сокрытия особенностей дизайна аппарата. Ниже короткий видеоролик, демонстрирующий технологию подэкранной камеры в действии.

#oppo#underdisplaycamera

Measured OPPO "will take pictures of the screen" draw the focus: No need to take pictures when almost feel the presence of the camera under the screen. pic.twitter.com/XMNSMILjG9 — Xiaomishka (@xiaomishka) 26 июня 2019 г.

Чтобы сделать реальностью подобную технологию, потребовалось разработать не только специальный модуль камеры, но и экран.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeenpic.twitter.com/k5qEQ3QNta — OPPO India (@oppomobileindia) 26 июня 2019 г.

Часть экрана над объективом камеры изготовлена ​​из некого специального материала с высокой прозрачностью и отличается измененной структурой пикселей, что позволило выйти на необходимый показатель светопропускания. Камера специальной конструкции характеризуется большим сенсором с крупными пикселями для предотвращения шумов.

Камера формирует изображение, когда свет попадает на сенсор через оптику, но наличие твердого материала поверх объектива может привести к негативному эффекту «замыленности». То есть, изображения может получится нечетким.

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По словам Oppo, специально были созданы целых три алгоритма для повышения возможностей камеры без влияния на качественные параметры экрана. Первый алгоритм носит говорящее название White Balance — инженеры Oppo произвели точную настройку и откалибровали цвет по любым источникам света, которые могут повлиять на качество изображения. Также есть алгоритм HDR, который борется с эффектом переэкспонирования, вытягивая переглушенные тени и уменьшая блики. Третий алгоритм — Haze Removal — как раз нивелирует негативный эффект, обусловленный необходимостью использования дополнительного слоя твердого материала поверх объектива. Он позволяет увеличить резкость изображения.

Компания Oppo пообещала «футуристические, моноблочные смартфоны в узнаваемом безрамочном дизайне без каких-либо вырезов и отверстий в экране», но скромно умолчала о характеристиках, сроках выпуска и ценах таких моделей. В соответствующем пресс-релизе сказано, что смартфон с встроенной под экран фронтальной камерой должен появиться «в ближайшем будущем». Никаких точных сроков производитель пока не называет. Оно и не странно, учитывая недавнее откровение вице-президента, что технология подэкранной камеры еще нуждается в доработке, поскольку уступает обычным фронтальными камерами по части оптических свойств. Иными словами, в лучшем случае первые смартфоны с невидимыми подэкранными камерами выйдут в следующем году.