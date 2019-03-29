Oppo продемонстрировал смартфон с необычной выдвижной камерой (видео)

Мы уже видели много вариантов с перемещением фронтальной камеры, но последняя идея от компании Oppo - пожалуй, самая причудливая из всех.

В стремлении избавиться от назойливой "чёлки" и при этом сохранить так называемый безрамочный дизайн, производители Android-смартфонов стали придумывать различные решения.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Мы уже видели много вариантов с перемещением фронтальной камеры, но последняя идея от компании Oppo - пожалуй, самая причудливая из всех", - говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце стало известно о том, что компания Oppo готовит к выпуску новый флагманский смартфон под названием Reno, его анонс должен состояться 10 апреля. По имеющимся данным, устройство обладает большим экраном без вырезов и отверстий. Но самой главной его особенностью, как оказалось, является выдвижная фронтальная камера необычной клиновидной конструкции. С ней Oppo Reno выглядит непривычно и даже немного странно. Это похоже на какой-то компромисс между механизмом слайдера Oppo Find X и маленьким выдвижным модулем Vivo V15 Pro.

В качестве доказательства того, что эти рендеры действительно настоящие, ресурс Slashleaks опубликовал короткое видео с демонстрацией механизма фронтальной камеры Oppo Reno в действии.

По всей видимости, у такой конструкции есть преимущество – из-за своего размера выдвижной модуль позволяет разместить не только камеру, но также вспышку и разговорный динамик.

Характеристики, стоимость и дата выпуска Oppo Reno, к сожалению, пока не известны. По слухам, будет три версии смартфона, топовая получит чипсет Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя.