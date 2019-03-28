Смартфон Vivo S1 с выдвижной камерой представили официально

Основная камера Vivo S1 состоит из трех модулей: 12 Мп основного датчика, 8 Мп и 5 Мп широкоугольной датчика глубины.

Китайская компания Vivo представила новый смартфон S1, который в дизайне очень напоминает представленный недавно V15.

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Об этом сообщает "Телеканал 24".

"Vivo S1 оснащен безрамочным 6,53-дюймовым FullHD + дисплеем. Соотношение сторон составляет 19,5: 9 и процессор. Работает новинка на базе Helio P70 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено 128 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD карт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная камера Vivo S1 состоит из трех модулей: 12 Мп основного датчика, 8 Мп и 5 Мп широкоугольной датчика глубины. Разрешение селфи-камеры – 24,8 Мп. Кстати, она спрятана внутри экрана и выдвигается при нажатии кнопки.

"Vivo S1 поддерживает фирменного голосового помощника Jovi AI, который можно вызвать, нажав на специальную кнопку, расположенную с левой стороны", - подчеркивает издание.

Заинтересует новинка и геймеров, ведь имеет специальный режим Game Turbo для лучшего игрового процесса.

Vivo S1 поступит в продажу в Китае 1 апреля. Он будет доступен в 2 цветах: Ice Lake Blue и Pet Pink. Его стоимость составит 2 298 юаней (342 доллара или 9 200 гривень).