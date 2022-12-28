Олигарх заверил адвокатов, что не будет покидать Швейцарию, и уже через неделю оказался на вечеринке на элитном курорте.

Адвокаты предупреждали экс-нардепа, акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, чтобы он воздерживался от поездок во Францию, учитывая то, что Украина добивается его экстрадиции.

Несмотря на рекомендации адвокатов, Жеваго поехал на элитный курорт в Куршевеле во Французских Альпах, где и был задержан. Он пошел на это, поскольку там происходила традиционная вечеринка, заявил журналист-расследователь Михаил Ткач.

По словам Ткача, еще летом журналистам удалось установить место пребывания объявленного Украиной в розыск Жеваго. Тогда его яхту заметили возле Монако. После публикации журналистского расследования, Государственное бюро расследований (ГБР) в ответ на запрос СМИ сообщило, что "принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину".

Видео дня

На фоне этого адвокаты, по информации источников Ткача, рекомендовали Жеваго не ездить во Францию. Он заверил их, что не будет делать этого и останется в Швейцарии, однако нарушил обещание.

"Казалось бы, после этого Жеваго лучше во Францию не ездить. Об этом, по данным источников из окружения олигарха, ему говорили адвокаты. Жеваго прислушался. Был в Испании. Ужинал на Ибице. Лондон. Далее Дубай (яхту "Z" туда недавно перегнали). Но для человека с первых позиций списка Forbes есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршевеле. Тусовка. Чтобы адвокаты не нервничали, фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12 самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршевеле. Кто не рискует – тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel", – написал Ткач.

По информации журналиста, вечером 28 декабря частный борт олигарха прилетел из Лондона в Женеву, которая располагается неподалеку от Куршевеля.

"На борту могли быть адвокаты, которые, наверное, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции", – отметил Ткач.

Дело Константина Жеваго

Константин Жеваго – народный депутат III-VIII созывов и бывший владелец банка "Финансы и Кредит". В 2015 году Нацбанк Украины признал это финансовое учреждение неплатежеспособным, лицензия банка была отозвана, начата процедура ликвидации. Через три года Фонд гарантирования вкладов заявил, что перед банкротством из банка Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

В сентябре 2019 года ГБР сообщило экс-нардепу о подозрении в организации растраты денег финучреждения. Сам Жеваго утверждал, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка, но на допросы в ГБР не являлся. 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявлен в розыск. В ноябре 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго выехал из Украины находится в одной из стран Европы. СМИ сообщали, что речь идет о Швейцарии.

В июне 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена. 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В августе 2022 года СМИ установили, что Жеваго в Монако. Его заметили на его собственной яхте "Z".

27 декабря 2022 года на элитном курорте в Куршевеле (Франция) экс-нардепа задержали. Сейчас готовятся документы для экстрадиции.

Вас также могут заинтересовать новости: