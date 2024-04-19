Активы будут оставаться заблокированными, пока не будет прекращена российская агрессия против Украины и выплачено возмещение.

Министры иностранных дел стран-членов "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) заявили, что продолжит изучать пути использования замороженных активов Российской Федерации для оказания помощи Украине.

Об этом говорится в коммюнике глав МИД G7 по итогам встречи на острове Капри (Италия). Министры подчеркнули, что Россия должна заплатить за нанесенные Украине разрушения. "Мы осуждаем недавние российские удары ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре и городам в Украине. Мы настроены обеспечить полную ответственность и мы поддерживаем Украину в получении компенсации за потери, травмы и разрушения, вызванные в результате российской агрессии", - говорится в коммюнике.

При этом, главы МИД приветствовали запуск работы Реестра убытков, причиненных в результате российской агрессии против Украины. "Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и выплатит за причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

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Также министры приветствовали одобрение Евросоюзом правовых актов относительно сверхприбылей частных субъектов. Эти средства поступают непосредственно от замороженных российских суверенных активов. Главы МИД выражают поддержку в этом вопросе, учитывая поиск путей максимизации выгоды для Украины, которая может быть получена от этих доходов.

"Мы продолжим изучать все возможные пути предоставления Украине помощи для получения возмещения со стороны России в согласовании с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров, мы продолжим нашу работу и консультирование перед саммитом в Апулии относительно всех возможных путей и осуществимых вариантов, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы в поддержку Украины", - отмечается в коммюнике.

Отдельно главы МИД "Большой семерки" выразили решимость относительно усиления способности противовоздушной обороны Украины с целью сохранения жизней и защиты критической инфраструктуры.

Также с этой целью они будут сотрудничать с партнерами. "Вместе с международными партнерами мы настроены продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку и поддержку для развития Украины и ее народа", - сказано в коммюнике.

Замороженные активы РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в марте вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предлагал направить сверхприбыли с замороженных активов на закупку оружия для Украины.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз не боится реакции Москвы в этом вопросе.

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