Цена продажи квартир растет медленнее, чем себестоимость строительства.

За более чем 6 лет стоимость строительства жилья выросла в среднем на 200%. При этом индекс цен продажи жилья на первичном рынке за этот период равнялся 197%, а на вторичном - 160%, говорится в аналитическом ипотечном отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

"Цена продажи квартир растет медленнее, чем себестоимость строительства. Но покупка квартиры по-прежнему требует от граждан значительных ресурсов, совокупно равных сумме средней зарплаты за 10 лет. Поэтому ипотечное кредитование становится наиболее актуальным для граждан, не имеющих достаточных средств на приобретение жилья за полную стоимость", - отметила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Ссылаясь на данные, приведенные НБУ в отчете о финансовой стабильности, эксперт рассказала, что в 2024 году соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи жилья превысило довоенные показатели.

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Так, в первом квартале 2024 года оно составило 5,4% (против 3% за аналогичный период 2021 года), во втором квартале - 5,3% (против 3,9% в 2021 году), в третьем - 3,3% (против 3,6%) и в октябре-ноябре - 4% (против 3%).

Мустафаева указала, что выдачу ипотечных кредитов в течение января-октября 2024 года осуществляли 39 банков. В тройку лидеров ипотечного кредитования по объему кредитного портфеля входят 3 государственных банка: "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Укргазбанк". По состоянию на 1 ноября 2024 года их совокупный портфель ипотечных кредитов, выданных физическим лицам в национальной валюте, составил 83% от общего объема портфеля всех банков.

Она считает, что государственная ипотечная программа "еОселя" в 2025 году останется одним из двигателей рынка ипотечного кредитования. По ее словам, в течение января-октября 2024 года объем кредитов, выданных в рамках этой программы, составил 97% от общего объема ипотечных кредитов, выданных за этот период.

"По данным компании "Укрфинжитло", наибольшая доля приобретенного жилья по программе "еОселя" пришлась на вторичный рынок (67%), доля готового жилья от застройщика составила 24%, а жилья на стадии строительства - 9%. Для сравнения: в 2023 году доля жилья на стадии строительства составляла всего 1,8%", - говорится в отчете.

Эксперт отметила, что росту доли выданных ипотечных кредитов по программе "еОселя" в новостройках поспособствовала постепенная переориентация госпрограммы на первичный рынок жилья. В частности, был ограничен до 3 лет возраст жилья, которое можно приобрести по госпрограмме, также действие программы распространилось на приобретение частных домов на стадии строительства и тому подобное.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

По данным исследования "OLX Недвижимость", в 2024 году спрос на покупку жилья несколько снизился, но цены на квартиры и дома выросли в большинстве городов западных и центральных областей Украины.

Украинцы чаще всего берут в ипотеку на первичном рынке одно- и двухкомнатные квартиры преимущественно в столице и на Западе Украины, рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева. По ее словам, средняя стоимость квартиры на первичном рынке, приобретенной по программам банков, составляет от 2,3 млн грн до 2,8 млн грн, а наиболее распространенная сумма первого взноса - от 30% от стоимости жилья.

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