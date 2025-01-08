Заемщики предпочитают жилье в стадии готовности от 50% и выше.

Украинцы чаще всего берут в ипотеку на первичном рынке одно- и двухкомнатные квартиры преимущественно в столице и на Западе Украины. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева.

По ее словам, средняя стоимость квартиры на первичном рынке, приобретенной по программам банков, составляет от 2,3 млн грн до 2,8 млн грн, а наиболее распространенная сумма первого взноса - от 30% от стоимости жилья.

"Наибольший спрос фиксируется на 1-2-комнатные квартиры площадью от 45 м2 до 70 м2. Заемщики предпочитают жилье в стадии готовности от 50% и выше, и более 70% всех кредитных сделок приходится на жилье комфорт-класса", - сказала Дмитриева.

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Она также отметила, что 75% сделок заключается сроком на 20 лет, 25% - сроком до 10 лет. Подавляющее большинство ипотечных сделок (от 80% до 85%) приходится на Киев, Киевскую область, Львов, Ивано-Франковск, Закарпатскую область.

По мнению эксперта, при благоприятных экономических и военных условиях, в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов по программе "еОселя" может прийтись на первичный рынок жилья.

Дмитриева отметила, что в течение 2024 года, благодаря системной переориентации госпрограммы на первичный рынок жилья, доля выданных кредитов в строящихся новостройках выросла в 8 раз: с 3% в январе до 24% в декабре. Также выросла доля готовых квартир в кредит от девелоперов: с 21% в январе до 37% в декабре.

"Еще в прошлом году мы прогнозировали существенный рост количества ипотечных сделок на первичном рынке. И наши прогнозы полностью оправдались. На конец декабря 2024 года доля первичного рынка в структуре выданных ипотечных кредитов по программе "еОселя" составила 24%. Несмотря на непростые экономические обстоятельства, такие, как, например, ускорение инфляции, в 2024 году количество выданных ипотек составило более 8,5 тысячи на общую сумму более 14,6 млрд грн", - сказала банкир.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

В 2024 году спрос на покупку жилья несколько снизился, но цены на квартиры и дома выросли в большинстве городов западных и центральных областей Украины. По данным "OLX Недвижимость", спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составляя 75% от довоенного уровня 2021 года. На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир выросло на 5%, а домов - на 8%.

В Украине уменьшили первый взнос по программе "еОселя" для молодежи. Теперь в рамках программы "еОселя" украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, тогда как ранее он составлял 20%.

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